Названы крупнейшие золотодобывающие компании России: топ-5

Топ золотодобывающих компаний в России

В России занимающей третье место по добыче золота после Китая и Австралии, действует много компаний, вносящих свой уникальный вклад в развитие этой отрасли.

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Одной из крупнейших компаний является "Полюс", ежегодно добывающая около 2000 кг золота. Основным активом "Полюса" является крупнейшее месторождение "Олимпиада".

"Полиметалл" объединяет девять горнодобывающих предприятий, ежегодно извлекая более 1500 кг золота, в основном на Колыме и в Казахстане.

"Павлик", занимающий третье место по объемам добычи золота в России, добывает около 620 кг в год и обладает запасами на более чем 20 лет.

"Высочайший" является одной из ведущих золотодобывающих компаний России, ежегодно добывая около 600 кг золота. Основное месторождение компании расположено в Челябинской области.

"Селигдар" специализируется на добыче золота в Якутии, где извлекает около 530 кг золота ежегодно.