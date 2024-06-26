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Названы крупнейшие золотодобывающие компании России: топ-5

Топ золотодобывающих компаний в России

Экономика

В России занимающей третье место по добыче золота после Китая и Австралии, действует много компаний, вносящих свой уникальный вклад в развитие этой отрасли.

Топ золотодобывающих компаний в России
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Одной из крупнейших компаний является "Полюс", ежегодно добывающая около 2000 кг золота. Основным активом "Полюса" является крупнейшее месторождение "Олимпиада".

"Полиметалл" объединяет девять горнодобывающих предприятий, ежегодно извлекая более 1500 кг золота, в основном на Колыме и в Казахстане.

"Павлик", занимающий третье место по объемам добычи золота в России, добывает около 620 кг в год и обладает запасами на более чем 20 лет.

"Высочайший" является одной из ведущих золотодобывающих компаний России, ежегодно добывая около 600 кг золота. Основное месторождение компании расположено в Челябинской области.

"Селигдар" специализируется на добыче золота в Якутии, где извлекает около 530 кг золота ежегодно.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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