Как украинские беженцы способствуют росту экономики Молдавии

Приток украинских беженцев в Молдавию сыграло ключевую роль в росте экономики страны, заявил экс-министр экономики республики Октавиан Калмык, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что официальная статистика показывает небольшой рост экономики с начала прошлого года, однако это не устойчивая тенденция. По словам Калмыка, рост связан не с увеличением инвестиций или внедрением инноваций, а с увеличением потребления, особенно потребительских расходов беженцев из Украины.
Октавиан Калмык пояснил, что в Молдавии открыто более 130 центров для украинских беженцев, и за время специальной военной операции через страну прошли около 1,4 миллиона украинцев, из которых 110 тысяч запросили убежище. Однако только 1,3 тысячи человек были трудоустроены, что составляет менее 1,2 процента от общего числа прибывших.
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