Полное прекращение трансграничных платежей станет "погибелью" для российской экономики

Полное прекращение трансграничных платежей может стать роковым для экспортно-импортно ориентированной российской экономики, предупредил первый заместитель председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин.
Он подчеркнул необходимость принятия всех возможных мер для разрешения текущих проблем, с которыми сталкиваются компании-экспортёры и импортёры.
В частности, Чистюхин отметил, что следует рассматривать даже не самые популярные решения, такие как свопы между центробанками и использование криптовалют для внешних транзакций с зарубежными партнёрами, чтобы обеспечить непрерывность торговых операций и минимизировать потенциальные экономические потери, сообщает РБК.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.