Полное прекращение трансграничных платежей станет "погибелью" для российской экономики

Названо условие гибели российской экономики

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Полное прекращение трансграничных платежей может стать роковым для экспортно-импортно ориентированной российской экономики, предупредил первый заместитель председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, CC BY-SA 3.0

Он подчеркнул необходимость принятия всех возможных мер для разрешения текущих проблем, с которыми сталкиваются компании-экспортёры и импортёры.

В частности, Чистюхин отметил, что следует рассматривать даже не самые популярные решения, такие как свопы между центробанками и использование криптовалют для внешних транзакций с зарубежными партнёрами, чтобы обеспечить непрерывность торговых операций и минимизировать потенциальные экономические потери, сообщает РБК.