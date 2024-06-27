Нужно ли это Китаю и России? На создание расчётной платформы БРИКС уйдёт много времени

Экономист Николай Кульбака считает, что создание расчётной платформы БРИКС займёт много времени. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что предыдущие попытки в подобных проектах не увенчались успехом.
По его мнению, основную роль в валюте БРИКС будет играть китайская валюта. Он добавил, что главный вопрос заключается в том, нужно ли это Китаю и России.
Экономист также отметил, что локальное решение проблемы западных санкций может в будущем создать новые трудности, сравнив это с выпуском "мощнейшего джина из бутылки". Он пояснил, что хотя разговоры о создании единой расчетной платформы БРИКС ведутся, торговля между странами-участницами пока не очень развита.
Кульбака уточнил, что рост торговли произошёл в основном за счёт увеличения торговли между Россией и Китаем, в то время как остальные страны БРИКС не активно торгуют между собой.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.