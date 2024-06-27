Санкции не помеха: Россия нашла нового поставщика смартфонов

Россия нарастила закупки смартфонов у Индии

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия в период с января по апрель значительно увеличила закупки смартфонов у Индии, подняв их в 14 раз. Совокупная стоимость импорта составила 85,2 миллиона долларов.

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Для сравнения, за тот же период в 2023 году эти показатели не превышали шести миллионов долларов.

Россия поднялась с 23-го на 12-е место среди всех покупателей индийских смартфонов. Лидерами по импорту остаются США (2,7 миллиарда долларов), за ними следуют ОАЭ (694 миллиона) и Нидерланды (572 миллиона).

Эксперты связывают столь значительное увеличение импорта с ростом спроса на современные мобильные устройства в России и стремлением российского рынка компенсировать дефицит, возникший в результате санкций и экономических ограничений.