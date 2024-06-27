Санкции не помеха: Россия нашла нового поставщика смартфонов

Россия в период с января по апрель значительно увеличила закупки смартфонов у Индии, подняв их в 14 раз. Совокупная стоимость импорта составила 85,2 миллиона долларов.
Для сравнения, за тот же период в 2023 году эти показатели не превышали шести миллионов долларов.
Россия поднялась с 23-го на 12-е место среди всех покупателей индийских смартфонов. Лидерами по импорту остаются США (2,7 миллиарда долларов), за ними следуют ОАЭ (694 миллиона) и Нидерланды (572 миллиона).
Эксперты связывают столь значительное увеличение импорта с ростом спроса на современные мобильные устройства в России и стремлением российского рынка компенсировать дефицит, возникший в результате санкций и экономических ограничений.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.