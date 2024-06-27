Эксперт раскрыл секрет финансовой стабильности: узнайте, как создать "подушку безопасности"

Инвестиционный советник и основатель университета инвестиций Юлия Кузнецова поделилась своими мыслями о преимуществах финансовой стратегии.
Она отметила, что четкое понимание своих финансов — сколько денег имеется, на что они тратятся и сколько можно отложить — помогает избежать неожиданных расходов и создать "подушку безопасности" на случай трудных времен.
Эксперт порекомендовала формировать "подушку безопасности", равную шестимесячным расходам, и размещать эти средства на банковском вкладе с регулярным пополнением процентов. По её словам, это защищает сбережения от инфляции и обеспечивает стабильность.
Кузнецова подчеркнула, что финансовая стратегия должна быть гибкой и подлежать регулярному пересмотру и корректировке в зависимости от изменения жизненных обстоятельств и финансовых возможностей.
Она также отметила, что финансовая стратегия является необходимостью для тех, кто хочет жить спокойно и уверенно смотреть в будущее, сообщает Газета.Ru.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.