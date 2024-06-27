Белоруссия не сможет помочь России обходить санкции: ЕС хочет закрыть "самую большую лазейку"

ЕС закрывает "самую большую лазейку" в санкциях против России

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новые санкции Евросоюза (ЕС) против Белоруссии, согласованные послами стран-членов ЕС, направлены на закрытие "самой большой лазейки" в обходе антироссийских ограничений.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Об этом сообщают источники из Бельгии в ЕС и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что введённые санкции значительно усложнят России попытки обходить существующие ограничения.

"Этим пакетом мы только что закрыли самую большую лазейку в нашем санкционном режиме", — говорится в отдельном заявлении представителей председательствующей в ЕС Бельгии.

Собеседники агентства подчеркивают, что до недавнего времени Белоруссия активно помогала России обходить западные санкции. Однако с введением новых ограничений против Минска у Москвы останется меньше возможностей для обхода санкций.

По словам одного из европейских дипломатов, новые санкции против Белоруссии включают ограничения на поставки продукции двойного назначения, включая чипы.