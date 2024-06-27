Белоруссия не сможет помочь России обходить санкции: ЕС хочет закрыть "самую большую лазейку"

Новые санкции Евросоюза (ЕС) против Белоруссии, согласованные послами стран-членов ЕС, направлены на закрытие "самой большой лазейки" в обходе антироссийских ограничений.
Об этом сообщают источники из Бельгии в ЕС и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Отмечается, что введённые санкции значительно усложнят России попытки обходить существующие ограничения.
"Этим пакетом мы только что закрыли самую большую лазейку в нашем санкционном режиме", — говорится в отдельном заявлении представителей председательствующей в ЕС Бельгии.
Собеседники агентства подчеркивают, что до недавнего времени Белоруссия активно помогала России обходить западные санкции. Однако с введением новых ограничений против Минска у Москвы останется меньше возможностей для обхода санкций.
По словам одного из европейских дипломатов, новые санкции против Белоруссии включают ограничения на поставки продукции двойного назначения, включая чипы.
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