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Белоруссия не сможет помочь России обходить санкции: ЕС хочет закрыть "самую большую лазейку"

ЕС закрывает "самую большую лазейку" в санкциях против России

1:04
Экономика

Новые санкции Евросоюза (ЕС) против Белоруссии, согласованные послами стран-членов ЕС, направлены на закрытие "самой большой лазейки" в обходе антироссийских ограничений.

ЕС закрывает "самую большую лазейку" в санкциях против России
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Об этом сообщают источники из Бельгии в ЕС и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что введённые санкции значительно усложнят России попытки обходить существующие ограничения.

"Этим пакетом мы только что закрыли самую большую лазейку в нашем санкционном режиме", — говорится в отдельном заявлении представителей председательствующей в ЕС Бельгии.

Собеседники агентства подчеркивают, что до недавнего времени Белоруссия активно помогала России обходить западные санкции. Однако с введением новых ограничений против Минска у Москвы останется меньше возможностей для обхода санкций.

По словам одного из европейских дипломатов, новые санкции против Белоруссии включают ограничения на поставки продукции двойного назначения, включая чипы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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