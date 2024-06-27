Российское производство белого сахара выросло на 47,3% в 2024 году

В России выросло производство сахара

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

В период с января по май 2024 года производство белого свекловичного сахара в России возросло на 47,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 899 тыс. тонн.

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Также выпуск пшеничной и пшенично-ржаной муки увеличился на 9,2%, составив 3,9 млн тонн, согласно данным Росстата.

Производство молочных продуктов, за исключением сырого молока, возросло на 4,4%, достигнув 2,5 млн тонн. Выпуск сливочного масла увеличился на 0,6% и составил 139 тыс. тонн. Производство сыров выросло на 13,5% и достигло 353 тыс. тонн, творога — на 5,7%, до 197 тыс. тонн, а кисломолочных продуктов (за исключением сметаны) — на 4,7%, достигнув 912 тыс. тонн.

Производство круп увеличилось на 9,2%, достигнув 810 тыс. тонн, а выпуск кондитерских изделий вырос на 9% и составил 1,7 млн тонн.