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Российское производство белого сахара выросло на 47,3% в 2024 году

В России выросло производство сахара

1:23
Экономика

В период с января по май 2024 года производство белого свекловичного сахара в России возросло на 47,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 899 тыс. тонн.

В России выросло производство сахара
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Также выпуск пшеничной и пшенично-ржаной муки увеличился на 9,2%, составив 3,9 млн тонн, согласно данным Росстата.

Производство молочных продуктов, за исключением сырого молока, возросло на 4,4%, достигнув 2,5 млн тонн. Выпуск сливочного масла увеличился на 0,6% и составил 139 тыс. тонн. Производство сыров выросло на 13,5% и достигло 353 тыс. тонн, творога — на 5,7%, до 197 тыс. тонн, а кисломолочных продуктов (за исключением сметаны) — на 4,7%, достигнув 912 тыс. тонн.

Производство круп увеличилось на 9,2%, достигнув 810 тыс. тонн, а выпуск кондитерских изделий вырос на 9% и составил 1,7 млн тонн.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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