Китайские инвесторы планируют реализовать проекты по переработке масличных культур

Инвесторы из Китая интересуются переработкой масличных культур на Кубани

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайские инвесторы заинтересованы в инвестировании проектов по переработке масличных культур. Об этом сообщает "ГлавАгроном".

Фото: unsplash.com by Elijah Hail is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одно из предложенных предприятий уже приняло решение о сотрудничестве, в то время как эксперты из Агентства по привлечению инвестиций продолжают работу над вторым вариантом. Плодородные земли Кубани, в народе получившие название "черное золото", дают хорошие урожаи масличных культур: подсолнечника, льна, горчицы, кориандра, сои и рапса.

Китай является ключевым партнером Краснодарского края в области внешнеэкономической деятельности. Взаимная торговля с этой страной постоянно растет, открывая новые перспективы для сотрудничества и инвестирования.