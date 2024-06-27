Китайские инвесторы планируют реализовать проекты по переработке масличных культур

Китайские инвесторы заинтересованы в инвестировании проектов по переработке масличных культур. Об этом сообщает "ГлавАгроном".
Одно из предложенных предприятий уже приняло решение о сотрудничестве, в то время как эксперты из Агентства по привлечению инвестиций продолжают работу над вторым вариантом. Плодородные земли Кубани, в народе получившие название "черное золото", дают хорошие урожаи масличных культур: подсолнечника, льна, горчицы, кориандра, сои и рапса.
Китай является ключевым партнером Краснодарского края в области внешнеэкономической деятельности. Взаимная торговля с этой страной постоянно растет, открывая новые перспективы для сотрудничества и инвестирования.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.