Еще три винодельни запустят на Кубани

Развитие сферы виноделия становится ключевым фактором для роста агротуризма на Кубани. В настоящее время 30 виноделен региона открывают свои двери для посетителей, где можно не только насладиться дегустацией местной продукции, но и погрузиться в уникальный ландшафт и традиции данного места. Об этом пишет "ГлавАгроном".
В ближайшие годы два комплекса полного цикла будут построены в Новороссийске. Третий проект реализуется в Анапе.
Виноградарско-винодельческая отрасль в крае находится в активном развитии благодаря хорошей государственной поддержке для виноградарей и постоянному совершенствованию законодательных норм, регулирующих эту сферу. Интерес со стороны инвесторов к отрасли не снижается. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, за последние пять лет в регионе было открыто более 40 винодельческих хозяйств.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.