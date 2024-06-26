Еще три винодельни запустят на Кубани

В Краснодарском крае построят три винодельни

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Развитие сферы виноделия становится ключевым фактором для роста агротуризма на Кубани. В настоящее время 30 виноделен региона открывают свои двери для посетителей, где можно не только насладиться дегустацией местной продукции, но и погрузиться в уникальный ландшафт и традиции данного места. Об этом пишет "ГлавАгроном".

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В ближайшие годы два комплекса полного цикла будут построены в Новороссийске. Третий проект реализуется в Анапе.

Виноградарско-винодельческая отрасль в крае находится в активном развитии благодаря хорошей государственной поддержке для виноградарей и постоянному совершенствованию законодательных норм, регулирующих эту сферу. Интерес со стороны инвесторов к отрасли не снижается. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, за последние пять лет в регионе было открыто более 40 винодельческих хозяйств.