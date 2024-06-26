Хуснуллин: ведется поиск вариантов оптимизации цены трассы Джубга - Сочи

Будет ли новая трасса Джубга - Сочи платной?

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в настоящее время идут работы над оптимизацией маршрутов, стоимости новой трассы Джубга — Сочи. Об этом пишет РБК.

Фото: commons.wikimedia.org by HT SD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На существующей трассе А-147 Джубга — Сочи в сезон случается транспортный коллапс. Страдают все: и пешеходы, и пассажиры, и водители. Новая трасса будет пролегать чуть дальше от моря.

Согласно плану, скоростную трассу должны сдать к 2028 году. Таким образом решится проблема вывода транспорта из прилегающих к морю населенных пунктов, что сократит время в пути. Если в туристический сезон нынешняя трасса постоянно "стоит" и долгие часы (от 7 до 10 ч.) уходят на ее преодоление, то с появлением трассы-дублера курортники доберутся до Сочи за 2 часа. Окончательная стоимость трассы Джубга — Сочи составит около 1,4 трлн руб.