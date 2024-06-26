Немцы измеряют инфляцию необычным способом

В 1970-х годах некоторые турецкие гастарбайтеры в Западной Германии были вынуждены открыть кебабные киоски после закрытия заводов и шахт, на которых они работали.
Кебаб был адаптирован к немецким вкусам. Вскоре блюдо быстро распространилось по всей Германии. Сегодня донер-кебабы, наряду с пивом, имеют достаточно высокий статус в ресторанах, особенно это касается Берлина. В 2004 году даже появилась песня на немецком "Döner macht schöner” ("От донора становятся только краше").
Поэтому неудивительно, что сегодня экономные немцы оценивают рост цен не через стоимость мороженого или пива, как это было раньше, а подсчитывают, сколько кебабов можно заработать за час работы.
Тля - настоящая проблема для любого огородника. Эти мелкие, но очень прожорливые насекомые способны в короткие сроки погубить целые посадки. Как с ними бороться? Существуют сотни народных рецептов и химических средств, но большинство из них требуют регулярного применения и не слишком эффективны.