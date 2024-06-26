Немцы измеряют инфляцию необычным способом

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Экономные немцы оценивают рост цен через стоимость донер-кебабов

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Экономика

В 1970-х годах некоторые турецкие гастарбайтеры в Западной Германии были вынуждены открыть кебабные киоски после закрытия заводов и шахт, на которых они работали. 

Экономные немцы оценивают рост цен через стоимость донер-кебабов
Фото: commons.wikimedia.org by Lesya Dolyk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кебаб был адаптирован к немецким вкусам. Вскоре блюдо быстро распространилось по всей Германии. Сегодня донер-кебабы, наряду с пивом, имеют достаточно высокий статус в ресторанах, особенно это касается Берлина. В 2004 году даже появилась песня на немецком "Döner macht schöner” ("От донора становятся только краше"). 

Поэтому неудивительно, что сегодня экономные немцы оценивают рост цен не через стоимость мороженого или пива, как это было раньше, а подсчитывают, сколько кебабов можно заработать за час работы.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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