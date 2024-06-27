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В Китае не одобряется выставление богатства напоказ

Как правительство Китая расправляется с показной демонстрацией богатства

Экономика

В Китае до недавнего времени молодые мужчины и женщины демонстрировали предметы роскоши миллионам подписчиков. Этой тенденцией заинтересовалось правительство страны и приняло меры — интернет-регуляторы приступили к блокировке аккаунтов таких пользователей в социальных сетях. Об этом пишет The Economist.

Как правительство Китая расправляется с показной демонстрацией богатства
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Блогеру Ван Хунцюаньсин, известному как "китайский Ким Кардашьян”, в мае этого года закрыли доступ к ведущим китайским платформам социальных сетей вместе с десятками других влиятельных людей.

Это не первый случай, когда влиятельные лица попадают в поле зрения правительства. Еще в 2021 году лидер Китая Си Цзиньпин запустил кампанию "Общее процветание”. Усилия были направлены на то, чтобы наказать тех, кто нарушает правило самодисциплины — занимается показом своего богатства. Людей и компании с большими деньгами призвали вносить вклад в общественные дела.

Демонстрация богатства подчеркивает неравенство в доходах, что может стать толчком для волнений в обществе. Сегодня богатство имеет статус уважаемого в том случае, если обладатель достиг успеха благодаря своим знаниям, умениям и эрудиции, а также вносит свою лепту в общественные дела страны. Билл Гейтс, основатель компании "Майкрософт", один из самых богатых людей в мире, носит часы Casio стоимостью в 10 долларов. Все свое состояние он намерен потратить на благотворительность.

 

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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