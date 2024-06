В Китае не одобряется выставление богатства напоказ

В Китае до недавнего времени молодые мужчины и женщины демонстрировали предметы роскоши миллионам подписчиков. Этой тенденцией заинтересовалось правительство страны и приняло меры — интернет-регуляторы приступили к блокировке аккаунтов таких пользователей в социальных сетях. Об этом пишет The Economist.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info