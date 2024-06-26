Эксперт Ковалёв прокомментировал возможность в России запрета продажи Apple

Эксперт Ковалёв: Iphone в России точно продавать не запретят

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индустрия мобильных телефонов становится всё более влиятельной, поэтому вероятность запрета на ввоз техники Apple в Россию кажется небольшой. Об этом в интервью NewsInfo.Ru заявил заместитель генерального директора компании Zecurion Александр Ковалев.

Фото: Flickr by Kim Støvring is licensed under CC BY 2.0 DEED

По мнению Александра Ковалева, у россиян нет выбора — менять марку телефона или нет. Он считает, что гражданам России в любом случае придётся это сделать. При этом эксперт отметил, что у этой ситуации есть два аспекта: запрет со стороны компании Apple и запрет со стороны нашего государства.

"Если запрещает Apple, то вариантов меньше, потому что это производитель. Соответственно, можно поменять локацию у телефона на другую страну, где бренд не запрещен, и всё будет работать. Если говорить о том, что конкретно у нас в стране запретят пользоваться техникой этого бренда, то граждане всегда смогут включить VPN, приложение обновить и так далее. Если приложения все наши запретят, опять же можно локацию поменять и всё", — объясняет Александр Ковалев.

Эксперт не смог сказать, что может заменить популярный бренд. Он объяснил это тем, что Apple уникальна среди других, менее известных марок. Кроме того, он считает, что запретить использование какой-либо техники на территории страны будет сложно.

"Я не думаю, что можно полностью запретить какую-то технику. Те же iPhone будут также таскать, как таскали. Никто не сможет запретить мне привезти телефон этого бренда. Конечно, можно ввести определённые ограничения, но это надо отдельно нормативные правовые акты составлять. Сфера мобильных телефонов — это достаточно широкая категория, поэтому вряд ли у государства получиться запретить ввоз частным лицам техники Apple", — заявил эксперт.

Александр Ковалев сообщил, что запрет на использование техники Apple может вступить в силу в начале осени следующего года. Это произойдёт, если закон будет принят и вступит в силу. Однако это случится только в том случае, если Apple не примет условия, предложенные законодателями.

В то же время остаются неурегулированными такие вопросы как возможность приобретения этой продукции через зарубежные маркетплейсы, или просто ввоз этой техники частными лицами.