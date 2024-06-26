Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Луганске осудили за убийство героя России
Эксперт назвал лучшие маршруты для путешествий из Москвы
Что можно посадить в тенистых уголках сада?
ЧП под Воркутой: поезд сошёл с рельсов, десятки пострадавших
"Чудеса в группе Е": Украина вылетает, хотя по очкам не уступает лидеру группы
Почему кошки будят своих хозяев: истинные мотивы
Автоэксперты рассказали, как законно сэкономить при оформлении ОСАГО
Стало известно, какую косметику следует использовать с осторожностью летом
В Боливии военные учинили переворот: демократия в опасности
Двойные стандарты Евросоюза: антироссийские санкции направлены на принуждение Москвы экспортировать газ исключительно в страны ЕС

ЕС вводит санкции против РФ, ограничивая экспорт газа через свои порты

0:47
Экономика

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что новые санкции Евросоюза против РФ направлены на принуждение Москвы экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) исключительно в страны ЕС, и никакие другие.

ЕС вводит санкции против РФ, ограничивая экспорт газа через свои порты
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он пояснил, что новый пакет санкций запрещает поставки российского СПГ в страны, не являющиеся членами Евросоюза, через порты ЕС, однако продолжает разрешать экспорт в страны, которые являются членами объединения.

Дипломат также выразил удивление политикой Запада в этом вопросе, отметив, что такой подход позволяет европейским странам продолжать получать российский СПГ, несмотря на критику Москвы за её действия на Украине.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Простой секрет обильного и крупного урожая томатов: вот что нужно сделать в июле

Середина июля — горячая пора для любителей выращивать томаты на своём участке. В это время активно формируются и наливаются соками будущие плоды. Чтобы обеспечить им наилучшие условия роста и получить крупные, сочные помидоры, рекомендуем провести одну важную процедуру.

Этот июльский уход за томатами гарантирует вам огромные, сочные плоды
Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Агата Муцениеце показала последствия пластики лица: "Наконец-то у меня ни одной морщинки"
Малек Дудаков: США хотят сказать Москве, что ВСУ стреляли по Крыму сами Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
Европейцы ошиблись в подсчётах доходов России от продажи нефти и газа
Европейцы ошиблись в подсчётах доходов России от продажи нефти и газа
Последние материалы
Как сбросить пять кг за одну неделю: эффективные рекомендации
Как избежать террористических актов, аналогичных происшествию в Дагестане
Можно ли гулять с собакой без поводка
М1 в Беларуси: новые скоростные ограничения и достопримечательности
Почему стоит посадить на участке маки?
Эксперт назвал причины глобальной наркозависимости среди молодёжи
Чемпион ОИ Карелин не сомневается, что российским атлетам нужно участвовать в ОИ-2024
Географическая напряжённость подталкивает страны к конфликтам из-за пищи
Голос Тора Иван Жарков заявил, что санкции почти не изменили дубляж фильмов
В Японии обнаружен смертельный штамм "плотоядных бактерий"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников