Двойные стандарты Евросоюза: антироссийские санкции направлены на принуждение Москвы экспортировать газ исключительно в страны ЕС

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что новые санкции Евросоюза против РФ направлены на принуждение Москвы экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) исключительно в страны ЕС, и никакие другие.
Он пояснил, что новый пакет санкций запрещает поставки российского СПГ в страны, не являющиеся членами Евросоюза, через порты ЕС, однако продолжает разрешать экспорт в страны, которые являются членами объединения.
Дипломат также выразил удивление политикой Запада в этом вопросе, отметив, что такой подход позволяет европейским странам продолжать получать российский СПГ, несмотря на критику Москвы за её действия на Украине.
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