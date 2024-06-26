Двойные стандарты Евросоюза: антироссийские санкции направлены на принуждение Москвы экспортировать газ исключительно в страны ЕС

ЕС вводит санкции против РФ, ограничивая экспорт газа через свои порты

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что новые санкции Евросоюза против РФ направлены на принуждение Москвы экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) исключительно в страны ЕС, и никакие другие.

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Он пояснил, что новый пакет санкций запрещает поставки российского СПГ в страны, не являющиеся членами Евросоюза, через порты ЕС, однако продолжает разрешать экспорт в страны, которые являются членами объединения.

Дипломат также выразил удивление политикой Запада в этом вопросе, отметив, что такой подход позволяет европейским странам продолжать получать российский СПГ, несмотря на критику Москвы за её действия на Украине.