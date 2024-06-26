Грядёт война из-за продовольствия: что ждёт человечество в ближайшем будущем

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Географическая напряжённость подталкивает страны к конфликтам из-за пищи

1:08
Экономика

Человечество может столкнуться с войнами из-за еды и воды, более масштабными, чем конфликты из-за нефти, считает исполнительный директор Olam Agri Санни Вергезе, цитируемый Financial Times.

Географическая напряжённость подталкивает страны к конфликтам из-за пищи
Фото: commons.wikimedia.org by Are you oki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Геополитическая напряженность и климатические изменения ведут к снижению поставок пищи, а торговые барьеры, вводимые правительствами, усугубляют ситуацию и усиливают инфляцию.

Вергезе отверг обвинения в том, что именно крупные торговцы сельскохозяйственными товарами разогнали цены на продукты питания, извлекая рекордные прибыли.

По его словам виноваты в этом протекционистские меры правительств, создающие дисбаланс спроса и предложения. Примеры такой политики включают запрет Индонезией экспорта пальмового масла в 2022 году и ограничение Индией экспорта риса.

По прогнозам ООН, продовольственная ситуация может ухудшиться в 17 странах, особенно в Мали, Палестине, Судане, Южном Судане и Гаити, где население уже страдает от голода.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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