Грядёт война из-за продовольствия: что ждёт человечество в ближайшем будущем

Человечество может столкнуться с войнами из-за еды и воды, более масштабными, чем конфликты из-за нефти, считает исполнительный директор Olam Agri Санни Вергезе, цитируемый Financial Times.

Фото: commons.wikimedia.org by Are you oki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.