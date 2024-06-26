Грядёт война из-за продовольствия: что ждёт человечество в ближайшем будущем

Человечество может столкнуться с войнами из-за еды и воды, более масштабными, чем конфликты из-за нефти, считает исполнительный директор Olam Agri Санни Вергезе, цитируемый Financial Times.
Геополитическая напряженность и климатические изменения ведут к снижению поставок пищи, а торговые барьеры, вводимые правительствами, усугубляют ситуацию и усиливают инфляцию.
Вергезе отверг обвинения в том, что именно крупные торговцы сельскохозяйственными товарами разогнали цены на продукты питания, извлекая рекордные прибыли.
По его словам виноваты в этом протекционистские меры правительств, создающие дисбаланс спроса и предложения. Примеры такой политики включают запрет Индонезией экспорта пальмового масла в 2022 году и ограничение Индией экспорта риса.
По прогнозам ООН, продовольственная ситуация может ухудшиться в 17 странах, особенно в Мали, Палестине, Судане, Южном Судане и Гаити, где население уже страдает от голода.
Середина июля — горячая пора для любителей выращивать томаты на своём участке. В это время активно формируются и наливаются соками будущие плоды. Чтобы обеспечить им наилучшие условия роста и получить крупные, сочные помидоры, рекомендуем провести одну важную процедуру.