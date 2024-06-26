Газовый союз шокирован решение Байдена: США приостанавливают экспорт СПГ

Приостановка выдачи лицензий США на новые проекты экспорта СПГ может вызвать значительные задержки в производстве газа в стране.
Это вызывает беспокойство по поводу роли американского топлива в процессе энергетического перехода и обеспечения энергобезопасности в Европе и Азии, говорится в отчете Международного газового союза (IGU).
Международный газовый союз выразил озабоченность по поводу решения администрации Джо Байдена приостановить экспорт СПГ.
Согласно документу, данное решение может привести к задержкам в производстве около 70 миллионов тонн газа в год на новых мощностях США.
Ещё одна проблема, с которой сталкивается рынок СПГ, связана со "старением" заводов по всему миру, многие из которых функционируют уже более 20 лет. Некоторые предприятия могут быть вскоре закрыты из-за истощения месторождений, отметили в IGU.
Ранее сообщалось, что Россия впервые почти за два года обогнала США по экспорту газа в Европу.
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