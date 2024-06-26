Газовый союз шокирован решение Байдена: США приостанавливают экспорт СПГ

Байден может задержать производство порядка 70 млн тонн газа в год

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Приостановка выдачи лицензий США на новые проекты экспорта СПГ может вызвать значительные задержки в производстве газа в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это вызывает беспокойство по поводу роли американского топлива в процессе энергетического перехода и обеспечения энергобезопасности в Европе и Азии, говорится в отчете Международного газового союза (IGU).

Международный газовый союз выразил озабоченность по поводу решения администрации Джо Байдена приостановить экспорт СПГ.

Согласно документу, данное решение может привести к задержкам в производстве около 70 миллионов тонн газа в год на новых мощностях США.

Ещё одна проблема, с которой сталкивается рынок СПГ, связана со "старением" заводов по всему миру, многие из которых функционируют уже более 20 лет. Некоторые предприятия могут быть вскоре закрыты из-за истощения месторождений, отметили в IGU.

Ранее сообщалось, что Россия впервые почти за два года обогнала США по экспорту газа в Европу.