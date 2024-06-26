Новые правила торговли: маркировка "Честный знак" и её влияние на потребителей

Эксперт оценил возможный эффект от тотальной маркировки товаров в России

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

В этом году вступают в силу новые нормативы, обязывающие маркировать большинство товаров на территории РФ системой "Честный знак".

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Ранее маркировка была добровольной и экспериментальной. Президент НП "Гильдия маркетологов" Игорь Березин в интервью NewsInfo.Ru оценил эффект от внедрения этой системы.

Система "Честный знак" частная, но поддерживается государством. По мнению Березина, недобросовестные производители должны были устраняться с рынка и без этой системы.

"Для этого у нас есть всякие эти контролирующие органы, Роспотребнадзор и прочие, которые не должны некачественную продукцию, опасную для здоровья или содержащую, чего там не должно содержать, не допускать до потребителя", — говорит эксперт.

С 1 июля 2024 года нельзя будет продавать одежду без маркировки. Отсутствие сканирования кода при продаже повлечёт за собой штрафы. Также планируется обязательная маркировка продуктов питания, что вызывает вопросы у экспертов.

"Когда это распространяется к примеру на молочную продукцию, которая и так теоретически должна проходить все вот эти стадии контроля, я не очень понимаю, там, в чем смысл", — говорит Игорь Березин.

Нарушители новых правил торговли будут оштрафованы, а товары конфискованы. Новые требования затронут импортеров, производителей, дистрибьюторов и розничные магазины. Все товары будут учтены и промаркированы, а за расходы на цифровизацию заплатит конечный потребитель.