С 1 июля кредитные карты станут недоступны для миллионов россиян: узнайте почему

Стало известно, кому откажут в кредитных картах с 1 июля

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 июля часть россиян не сможет оформлять кредитные карты. В публикации Банки.ру объясняется, какие категории граждан теперь не смогут получить кредитные карты и какие есть способы для получения карт.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Центробанк России с 1 июля вводит более строгие требования к выдаче кредитов: банки не смогут одобрять займы клиентам с высокой долговой нагрузкой. Новые правила касаются также и кредитных карт.

Аналитик Банки.ру Эряния Бочкина объясняет, что введение макропруденциальных лимитов ограничило выдачу кредитов заёмщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.

Она отмечает, что значительная доля заявок на кредитные карты всё ещё поступает от клиентов с высоким риском, что и привело к ужесточению ограничений.

С июля 2024 года банки не будут оформлять новые кредитные карты и не будут повышать лимит по ранее открытым картам, если общая сумма выплат по существующим задолженностям клиента превышает 80% его ежемесячного дохода.