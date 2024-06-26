Процедура взыскания налоговой задолженности с физических лиц будет изменена

Минфин предлагает взыскание долгов по налогам с граждан без суда

Your browser does not support the audio element. Экономика

Суть предложенного Минфином механизма заключается в том, что если налогоплательщик не уплачивает свою налоговую задолженность, налоговые органы получат право самостоятельно принимать решение о взыскании долга в зависимости от его размера. Об этом сообщает РБК.

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Если сумма долга превышает 10 тыс. рублей, решение о взыскании должно быть принято в течение полугода с момента истечения срока исполнения требования об оплате. Если задолженность меньше 10 тыс. рублей, решение о взыскании должно быть принято не позднее 1 июля года, на который приходится три года с момента истечения срока исполнения требования.

Гражданин будет проинформирован о решении налоговых органов через личный кабинет налогоплательщика или портал "Госуслуги", либо ему будет направлено заказное письмо. По действующему законодательству взыскание будет проводиться по определенной последовательности: сначала с использованием денежных средств на счетах и наличных, затем — за счет имущества, исключая предметы личного пользования.