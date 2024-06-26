Как распределяются поступившие в казну средства от налога на богатых

Казна пополнилась от налога на богатых

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению Михаила Косова из РЭУ им. Г.В. Плеханова, необходимость создания справедливой системы налогообложения для устойчивого социально-экономического развития страны становится все более очевидной в настоящее время. Ключевым моментом здесь является гарантированное соблюдение налоговых обязательств. Об этом пишут "Известия".

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В текущем году в казну ожидаются поступления в размере 176 млрд рублей от налога на богатых. Согласно информации ФНС, в январе-мае 2024 года поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в федеральный бюджет выросли на 157%, увеличившись до 57,6 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за тот же период в 2023 году, когда поступления составили 36,5 млрд рублей. Выборка аналитического портала ФНС подтверждает данный рост поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет.

Поступившие в казну средства от налога на богатых распределяются: значительные объемы идут на лечение редких заболеваний у детей, а остатки направляются на приоритетные сферы развития страны.