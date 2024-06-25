Россиянам рассказали, что будет с ценой ипотечного страхования после 1 июля

Как изменится стоимость ипотечного страхования после июльских изменений

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В публикации на Банки.ру говорится, что после 1 июля, когда завершится действие большинства льготных ипотечных программ, для некоторых заёмщиков может возрасти стоимость полиса ипотечного страхования.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Эту информацию подтвердила Эряния Бочкина, аналитик Банки.ру, отметив, что полисы ипотечного страхования могут подорожать для новых клиентов, если при расчёте учитывается процент по кредиту.

Согласно её словам, в некоторых случаях учёт рыночной ставки по ипотеке, предлагаемой банками, может привести к увеличению стоимости страховки непосредственно для страхователя, особенно если процент по займу выше льготной ставки.

Тем не менее, по мнению аналитика, для большинства ипотечных заёмщиков стоимость полиса вряд ли изменится.