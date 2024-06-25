Эксперт назвал главный подвох с аномально высокими ставками по вкладам

Банки привлекают вкладчиков высокими ставками: что нужно знать

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич отметил, что банки начали предлагать ставки по вкладам, которые значительно превышают ключевую ставку.

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Однако для того чтобы получить самый высокий процент, вкладчику может потребоваться выполнить несколько условий. Согласно его словам, самые высокие ставки предлагаются по депозитам от трёх месяцев до года, и доходность может достигать до 19% годовых, в то время как ключевая ставка Центробанка составляет 16%.

Он пояснил, что банки часто готовы предоставить повышенные ставки новым клиентам или тем клиентам, которые готовы внести новые средства — то есть те, которые ранее не размещали свои средства в данном банке.

По мнению аналитика, повышенная ставка также может зависеть от объёма вклада: чем больше средств вкладчик готов разместить, тем выгоднее условия ставки.

"Также увеличение ставки может быть обусловлено подпиской на пакет услуг банка. В результате необходимо внимательно изучать условия вклада, чтобы выбрать продукт с максимальной ставкой и с условиями, которым вкладчик может удовлетворять", — заключил эксперт.