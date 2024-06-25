Эксперт назвал главный подвох с аномально высокими ставками по вкладам

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Банки привлекают вкладчиков высокими ставками: что нужно знать

1:17
Экономика

Главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич отметил, что банки начали предлагать ставки по вкладам, которые значительно превышают ключевую ставку.

Банки привлекают вкладчиков высокими ставками: что нужно знать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако для того чтобы получить самый высокий процент, вкладчику может потребоваться выполнить несколько условий. Согласно его словам, самые высокие ставки предлагаются по депозитам от трёх месяцев до года, и доходность может достигать до 19% годовых, в то время как ключевая ставка Центробанка составляет 16%.

Он пояснил, что банки часто готовы предоставить повышенные ставки новым клиентам или тем клиентам, которые готовы внести новые средства — то есть те, которые ранее не размещали свои средства в данном банке.

По мнению аналитика, повышенная ставка также может зависеть от объёма вклада: чем больше средств вкладчик готов разместить, тем выгоднее условия ставки.

"Также увеличение ставки может быть обусловлено подпиской на пакет услуг банка. В результате необходимо внимательно изучать условия вклада, чтобы выбрать продукт с максимальной ставкой и с условиями, которым вкладчик может удовлетворять", — заключил эксперт.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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