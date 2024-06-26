Аналитик назвал факторы, влияющие на рынок золота в 2024 году

Эксперт назвал вероятность роста цены на золото

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко в беседе с РИА Новости выразил мнение, что вероятность роста цен на золото в долгосрочной перспективе остаётся высокой.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На рынок в 2024 году продолжат влиять спрос со стороны мировых центральных банков, эскалация ситуации на Ближнем Востоке, а также действия Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По его словам, цена на золото в последние недели достигла нескольких исторических рекордов, последний из которых был зафиксирован накануне на уровне 2256,9 доллара за тройскую унцию.

Дудченко подчеркнул, что вероятность продолжения роста цен на золото в долгосрочной перспективе можно считать высокой. Однако он отметил, что любой сильный тренд часто сопровождается локальными коррекциями, поэтому периодические снижения цен на рынке исключать нельзя.

Говоря о рисках для цены на золото в текущем году, эксперт отметил, что основными факторами остаются разрешение ситуации на Ближнем Востоке, высокие процентные ставки ФРС и замедление спроса на золото со стороны центральных банков. Однако вероятность этих событий оценивается как низкая.

Ранее Pravda.ru сообщала, что с конца 2000-х годов доходность инвестиций в золото увеличилась в восемь раз.