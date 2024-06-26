Аналитик назвал факторы, влияющие на рынок золота в 2024 году

Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко в беседе с РИА Новости выразил мнение, что вероятность роста цен на золото в долгосрочной перспективе остаётся высокой.
На рынок в 2024 году продолжат влиять спрос со стороны мировых центральных банков, эскалация ситуации на Ближнем Востоке, а также действия Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По его словам, цена на золото в последние недели достигла нескольких исторических рекордов, последний из которых был зафиксирован накануне на уровне 2256,9 доллара за тройскую унцию.
Дудченко подчеркнул, что вероятность продолжения роста цен на золото в долгосрочной перспективе можно считать высокой. Однако он отметил, что любой сильный тренд часто сопровождается локальными коррекциями, поэтому периодические снижения цен на рынке исключать нельзя.
Говоря о рисках для цены на золото в текущем году, эксперт отметил, что основными факторами остаются разрешение ситуации на Ближнем Востоке, высокие процентные ставки ФРС и замедление спроса на золото со стороны центральных банков. Однако вероятность этих событий оценивается как низкая.
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