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Не тратьте лишнего: эти три лайфхака помогут вам сократить расходы на бензин

Названы 3 эффективных способа экономии на бензине

2:02
Экономика

Стоимость бензина может быть значительной статьёй расходов для многих автовладельцев. Однако существуют простые и эффективные способы экономии на топливе, которые помогут вам снизить расходы и сделать вашу поездку более экономичной.

Названы 3 эффективных способа экономии на бензине
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

1. Поддерживайте правильное давление в шинах.

Одним из ключевых факторов, влияющих на расход топлива, является давление в шинах. Недостаточное давление может привести к увеличению сопротивления и, как следствие, к большему расходу бензина.

Регулярно проверяйте давление в шинах и поддерживайте его на рекомендуемом уровне, указанном в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. 

2. Правильный стиль вождения.

Ваш стиль вождения также может оказывать значительное влияние на расход топлива. Избегайте резких стартов и остановок. Плавное разгоняйтесь и замедляйтесь, чтобы снизить расход топлива.

Соблюдайте оптимальную скорость. При скорости свыше 90 км/час расход топлива значительно возрастает. Постарайтесь ехать с комфортной и экономичной скоростью.

Используйте круиз-контроль на прямых участках дороги. Это поможет поддерживать постоянную скорость и избежать лишнего расхода топлива.

3. Правильное обслуживание автомобиля.

Регулярное обслуживание вашего автомобиля также играет важную роль в экономии топлива. 

Заменяйте воздушный фильтр в соответствии с рекомендациями производителя. Чистый фильтр позволяет двигателю работать более эффективно и снижает расход топлива.

Проверяйте состояние свечей зажигания и заменяйте их при необходимости. Хорошо работающие свечи зажигания помогают достичь лучшей эффективности сгорания топлива.

Регулярно проверяйте и поддерживайте в хорошем состоянии систему охлаждения двигателя. Перегретый двигатель может потреблять больше топлива.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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