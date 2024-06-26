Центробанк РФ назвал причину для дальнейшего роста ключевой ставки

В июне 2024 года инфляционные ожидания граждан Российской Федерации выросли с 11,7% до 11,9%, а долгосрочные прогнозы на пять лет увеличились до 10,7%, сообщается на официальном сайте Банка России.
Согласно данным Центрального банка, респонденты, не имеющие сбережений, несколько снизили свои ожидания, тогда как граждане с накоплениями ожидают дальнейшего роста цен.
Ранее в Банке России отметили, что уменьшение инфляционных ожиданий является одним из ключевых факторов для смягчения денежно-кредитной политики.
При этом, как уточнили в пресс-службе регулятора, противоположный процесс, сопровождающийся ускорением роста цен, напротив, служит основанием для повышения ключевой ставки.
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