Центробанк РФ назвал причину для дальнейшего роста ключевой ставки

Инфляционные ожидания граждан РФ увеличились до 11,9%

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне 2024 года инфляционные ожидания граждан Российской Федерации выросли с 11,7% до 11,9%, а долгосрочные прогнозы на пять лет увеличились до 10,7%, сообщается на официальном сайте Банка России.

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Согласно данным Центрального банка, респонденты, не имеющие сбережений, несколько снизили свои ожидания, тогда как граждане с накоплениями ожидают дальнейшего роста цен.

Ранее в Банке России отметили, что уменьшение инфляционных ожиданий является одним из ключевых факторов для смягчения денежно-кредитной политики.

При этом, как уточнили в пресс-службе регулятора, противоположный процесс, сопровождающийся ускорением роста цен, напротив, служит основанием для повышения ключевой ставки.