Раздор в G7: будущее замороженных российских активов под большим вопросом

В G7 нет консенсуса по вопросу использования замороженных активов России

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Директор по европейским делам Совета национальной безопасности в Белом доме Майкл Карпентер заявил, что среди стран G7 отсутствует консенсус по поводу использования основной суммы замороженных российских активов, сообщает "Прайм".

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По его словам, на данный момент в G7 нет общего мнения о том, что делать с основной суммой замороженных средств.

Напомним, что Евросоюз и страны G7 заморозили российские активы после начала специальной военной операции РФ на Украине. В результате этого были заморожены почти половина валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро, из которых большая часть (около 191 миллиарда евро) находится на счетах бельгийской Euroclear.