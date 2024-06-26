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Раздор в G7: будущее замороженных российских активов под большим вопросом

В G7 нет консенсуса по вопросу использования замороженных активов России

0:49
Экономика

Директор по европейским делам Совета национальной безопасности в Белом доме Майкл Карпентер заявил, что среди стран G7 отсутствует консенсус по поводу использования основной суммы замороженных российских активов, сообщает "Прайм".

В G7 нет консенсуса по вопросу использования замороженных активов России
Фото: wikimedia.org by Romaine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его словам, на данный момент в G7 нет общего мнения о том, что делать с основной суммой замороженных средств.

Напомним, что Евросоюз и страны G7 заморозили российские активы после начала специальной военной операции РФ на Украине. В результате этого были заморожены почти половина валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро, из которых большая часть (около 191 миллиарда евро) находится на счетах бельгийской Euroclear.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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