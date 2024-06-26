Раздор в G7: будущее замороженных российских активов под большим вопросом

Директор по европейским делам Совета национальной безопасности в Белом доме Майкл Карпентер заявил, что среди стран G7 отсутствует консенсус по поводу использования основной суммы замороженных российских активов, сообщает "Прайм".
По его словам, на данный момент в G7 нет общего мнения о том, что делать с основной суммой замороженных средств.
Напомним, что Евросоюз и страны G7 заморозили российские активы после начала специальной военной операции РФ на Украине. В результате этого были заморожены почти половина валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро, из которых большая часть (около 191 миллиарда евро) находится на счетах бельгийской Euroclear.
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