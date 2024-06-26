Билл Гейтс заявил, что возвращение Трампа к власти создаст новые вызовы для бизнеса в США

Возвращение 45-го президента США Дональда Трампа в Овальный кабинет может стать причиной значительных изменений в стране, отметил миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс.
Об этом сообщает обозреватель Акшат Рати в статье для Bloomberg.
Рати пояснил, что сейчас в Лондоне проходит трёхдневная конференция, посвящённая климатическим технологиям. Участники обсуждают разнообразные темы, связанные с экологией, задают вопросы и участвуют в дискуссиях на различных форумах и встречах.
В частности, журналисты Bloomberg Green попросили Гейтса высказаться по поводу резких заявлений Трампа относительно экологической политики.
Гейтс подчеркнул, что бизнесу крайне не нравится неопределенность. Если Трамп снова станет президентом, компаниям придётся столкнуться с серьёзными вызовами.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.