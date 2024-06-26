Билл Гейтс заявил, что возвращение Трампа к власти создаст новые вызовы для бизнеса в США

Гейтс предрёк американским компаниям проблемы в случае возвращения к власти Трампа

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Возвращение 45-го президента США Дональда Трампа в Овальный кабинет может стать причиной значительных изменений в стране, отметил миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщает обозреватель Акшат Рати в статье для Bloomberg.

Рати пояснил, что сейчас в Лондоне проходит трёхдневная конференция, посвящённая климатическим технологиям. Участники обсуждают разнообразные темы, связанные с экологией, задают вопросы и участвуют в дискуссиях на различных форумах и встречах.

В частности, журналисты Bloomberg Green попросили Гейтса высказаться по поводу резких заявлений Трампа относительно экологической политики.

Гейтс подчеркнул, что бизнесу крайне не нравится неопределенность. Если Трамп снова станет президентом, компаниям придётся столкнуться с серьёзными вызовами.