Девять индийских автопроизводителей создают дополнительные мощности

Согласно данным CRISIL Intelligence and Analytics, девять индийских автопроизводителей, на долю которых приходится 97% продаж на внутреннем рынке, создают дополнительные мощности на три миллиона автомобилей в год, что на 52% больше по сравнению с их текущими производственными мощностями в 5,77 млн автомобилей. Об этом пишет Business Standard.
После ввода заводов в эксплуатацию мощность Индии достигнет 8,77 млн легковых автомобилей в год. Новые партии автомобилей поступят на рынок в период с ноября 2024 и будут включать не только ДВС, но и электромобили и гибриды.
В число компаний входят Maruti Suzuki, Hyundai Motor, Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Kia Motors, Toyota Kirloskar, Honda Cars India, Skoda Auto Volkswagen и MG Motors.
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