Топ-5 маленьких, но состоятельных государств

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Эти маленькие страны добились большого экономического успеха

2:05
Экономика

Маленькие страны часто имеют более гибкую экономику и могут быстро адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке. Вот пятерка стран-богачей:

Эти маленькие страны добились большого экономического успеха
Фото: Марина Бэй Сэндс вечером by Someformofhuman is licensed under законодательство Сингапура (Закон об авторском праве 2021 года (Закон 22 от 2021 года))
  1. Лихтенштейн
    Площадь: 160 кв. км.
    Население: 38 000 человек.
    ВВП на человека: $175 813.
  2. Монако
    Площадь: 2,02 кв. км.
    Население: 39 000 человек.
    ВВП на человека: $173 688.
  3. Люксембург
    Площадь: 2586 кв. км.
    Население: 626 000 человек.
    ВВП на человека: $131 875.
  4. Сингапур
    Площадь: 778 кв. км.
    Население: 5,85 млн человек.
    ВВП на человека: $116 487.
  5. Сан-Марино
    Площадь: 61 кв. км.
    Население: 34 000 человек.
    ВВП на человека: $65 319.

Процессы принятия решений в этих странах могут быть более эффективными и быстрыми, что способствует реагированию на экономические вызовы. 

В небольших странах часто меньше бюрократических препятствий и процедур, что может способствовать развитию бизнеса и инвестиций. Таким странам легче устанавливать торговые и экономические связи с другими государствами, что способствует экспорту и привлечению инвестиций.

Хотя маленькие страны имеют свои преимущества, они также могут сталкиваться с некоторыми проблемами — зависят от внешних ресурсов, любых колебаний на рынках. В любом случае успешное развитие этих стран обычно зависит от грамотного использования своих преимуществ, привлечения инвестиций и технологий для устойчивого экономического роста.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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