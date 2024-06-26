Топ-5 маленьких, но состоятельных государств

Эти маленькие страны добились большого экономического успеха

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Маленькие страны часто имеют более гибкую экономику и могут быстро адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке. Вот пятерка стран-богачей:

Фото: Марина Бэй Сэндс вечером by Someformofhuman is licensed under законодательство Сингапура (Закон об авторском праве 2021 года (Закон 22 от 2021 года))

Лихтенштейн

Площадь: 160 кв. км.

Население: 38 000 человек.

ВВП на человека: $175 813. Монако

Площадь: 2,02 кв. км.

Население: 39 000 человек.

ВВП на человека: $173 688. Люксембург

Площадь: 2586 кв. км.

Население: 626 000 человек.

ВВП на человека: $131 875. Сингапур

Площадь: 778 кв. км.

Население: 5,85 млн человек.

ВВП на человека: $116 487. Сан-Марино

Площадь: 61 кв. км.

Население: 34 000 человек.

ВВП на человека: $65 319.

Процессы принятия решений в этих странах могут быть более эффективными и быстрыми, что способствует реагированию на экономические вызовы.

В небольших странах часто меньше бюрократических препятствий и процедур, что может способствовать развитию бизнеса и инвестиций. Таким странам легче устанавливать торговые и экономические связи с другими государствами, что способствует экспорту и привлечению инвестиций.

Хотя маленькие страны имеют свои преимущества, они также могут сталкиваться с некоторыми проблемами — зависят от внешних ресурсов, любых колебаний на рынках. В любом случае успешное развитие этих стран обычно зависит от грамотного использования своих преимуществ, привлечения инвестиций и технологий для устойчивого экономического роста.