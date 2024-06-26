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Топ-7 советов для тех, кто никак не может отказаться от спонтанных покупок после получения зарплаты

Как удержаться от импульсивных покупок и грамотно распределить бюджет

1:00
Экономика

Иногда бывает непросто сдержать себя после получения зарплаты (особенно крупной суммы). Конечно, важно баловать себя, но нужно делать это так, чтобы потом не пришлось жить в экономном режиме несколько недель. Вот несколько советов, как удержаться от импульсивных покупок и разумно распределить свой бюджет:

Как удержаться от импульсивных покупок и грамотно распределить бюджет
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  • Важно составить список обязательных трат перед поступлением зарплаты.
  • Оцените свои траты максимально точно, чтобы избежать импульсивных покупок.
  • Жесткие ограничения могут привести к срывам, поэтому не стоит запрещать себе тратиться на мелочи.
  • Подумайте, какую сумму вы можете потратить без последствий для бюджета и сожалений.
  • Сравните цены в разных магазинах и на маркетплейсах перед покупкой. 
  • Отслеживайте специальные приложения от банков для возврата крупных сумм от стоимости покупок.
  • Не добавляйте товары в корзину, а добавляйте их в избранное, чтобы избежать импульсивных покупок. 

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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