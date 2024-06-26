Топ-7 советов для тех, кто никак не может отказаться от спонтанных покупок после получения зарплаты

Иногда бывает непросто сдержать себя после получения зарплаты (особенно крупной суммы). Конечно, важно баловать себя, но нужно делать это так, чтобы потом не пришлось жить в экономном режиме несколько недель. Вот несколько советов, как удержаться от импульсивных покупок и разумно распределить свой бюджет:
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Важно составить список обязательных трат перед поступлением зарплаты.
Оцените свои траты максимально точно, чтобы избежать импульсивных покупок.
Жесткие ограничения могут привести к срывам, поэтому не стоит запрещать себе тратиться на мелочи.
Подумайте, какую сумму вы можете потратить без последствий для бюджета и сожалений.
Сравните цены в разных магазинах и на маркетплейсах перед покупкой.
Отслеживайте специальные приложения от банков для возврата крупных сумм от стоимости покупок.
Не добавляйте товары в корзину, а добавляйте их в избранное, чтобы избежать импульсивных покупок.