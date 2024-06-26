Россия - потенциальный лидер в создании биологических удобрений в ближайшие 5 лет

Россия наращивает темпы производства биологизированных удобрений

Your browser does not support the audio element. Экономика

У России сильные позиции в производстве удобрений, что делает ее потенциальным лидером в создании биологических удобрений в ближайшие 5 лет. Об этом передает Аltapress.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

В биологизированных удобрениях используются микроорганизмы и насекомых для улучшения плодородия почвы и урожайности. Биологизация удобрений вместе с селекцией и генетикой является необходимой для развития агропромышленного комплекса и увеличения его производительности и рентабельности.

Технологии, улучшающие эффективность сельского хозяйства, такие как точное земледелие и интернет вещей (IoT), также играют важную роль. Они включают в себя использование датчиков для мониторинга качества почвы и здоровья сельскохозяйственных животных. Обе группы технологий направлены на укрепление продовольственной безопасности России.