Люди больше не нужны: корпорация Apple заменит сборщиков iPhone роботами

Корпорация Apple планирует заменить значительную часть рабочих, занятых сборкой iPhone, на роботизированные системы. Эту информацию сообщает издание The Information.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik is licensed under CC0