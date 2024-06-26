Люди больше не нужны: корпорация Apple заменит сборщиков iPhone роботами

Apple намерена автоматизировать производство iPhone с помощью роботов

Корпорация Apple планирует заменить значительную часть рабочих, занятых сборкой iPhone, на роботизированные системы. Эту информацию сообщает издание The Information.

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Согласно отчёту, долгосрочная стратегия американской компании включает замену всех низкоквалифицированных рабочих на роботов.

Уже в осенний период 2022 года старший вице-президент Apple по операциям Сабих Хан поручил своим менеджерам разработать план по уменьшению численности сотрудников, задействованных в производстве гаджетов.

Эксперты отмечают, что на такой шаг Apple повлияла пандемия коронавируса, которая привела к остановке производства iPhone в Китае на длительный срок. Кроме того, компания столкнулась с проблемами на заводах Foxconn — главном производителе гаджетов для Apple в Китае — в ноябре 2022 года.

Использование роботизированных систем, считают специалисты, позволит избежать подобных проблем.

Также значительно проще переместить роботов в другие регионы и быстро адаптировать производственные линии, чем заниматься наймом и обучением новых сотрудников. Журналисты The Information отмечают, что Apple также рассматривает возможность переноса производства из Китая в другие страны.