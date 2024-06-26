Люди больше не нужны: корпорация Apple заменит сборщиков iPhone роботами

Корпорация Apple планирует заменить значительную часть рабочих, занятых сборкой iPhone, на роботизированные системы. Эту информацию сообщает издание The Information.
Согласно отчёту, долгосрочная стратегия американской компании включает замену всех низкоквалифицированных рабочих на роботов.
Уже в осенний период 2022 года старший вице-президент Apple по операциям Сабих Хан поручил своим менеджерам разработать план по уменьшению численности сотрудников, задействованных в производстве гаджетов.
Эксперты отмечают, что на такой шаг Apple повлияла пандемия коронавируса, которая привела к остановке производства iPhone в Китае на длительный срок. Кроме того, компания столкнулась с проблемами на заводах Foxconn — главном производителе гаджетов для Apple в Китае — в ноябре 2022 года.
Использование роботизированных систем, считают специалисты, позволит избежать подобных проблем.
Также значительно проще переместить роботов в другие регионы и быстро адаптировать производственные линии, чем заниматься наймом и обучением новых сотрудников. Журналисты The Information отмечают, что Apple также рассматривает возможность переноса производства из Китая в другие страны.
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