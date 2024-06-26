Производитель из Алтайского края предлагает экомыло

В Алтайском крае запустили производство экологически чистого мыла

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рецептуру для мыла разработали на химическом факультете Алтайского государственного политехнического университета. На это ушло более года. Об этом передает Altapress.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В процессе очистки подсолнечного масла получается отход, который обычно утилизируется. Однако его можно использовать для создания полезного продукта, такого как мыло. Экомыло — экологичный продукт без животных жиров.

За счет множества натуральных компонентов мыло подходит для мытья рук, волос, кроссовок, дверных ручек. Оно способствует заживлению царапин благодаря растительному маслу, которое увлажняет и питает кожу. Также его можно использовать для защиты растений от тли.