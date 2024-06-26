Индия меняет курс на Запад: США стали главным торговым партнёром

Индия меняет своего основного торгового партнёра: по результатам апреля новым лидером стали США вместо Китая, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на данные индийской таможни.
В начале 2024 года основным торговым партнером Индии был Китай, с которым объём товарооборота составил 29,5 миллиардов долларов за первый квартал.
Однако в апреле произошла смена лидера. Оборот торговли между Индией и Китаем в этом месяце вырос на 8%, достигнув 38,6 миллиардов долларов, но Китай занял второе место.
На первом месте оказались США, с которыми за четыре месяца 2024 года оборот достиг 39,2 миллиарда долларов. Этот показатель на 0,7% меньше, чем в прошлом году.
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