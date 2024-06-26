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Индия меняет курс на Запад: США стали главным торговым партнёром

Индия поменяла главного торгового партнёра

0:58
Экономика

Индия меняет своего основного торгового партнёра: по результатам апреля новым лидером стали США вместо Китая, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на данные индийской таможни.

Индия поменяла главного торгового партнёра
Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bardot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В начале 2024 года основным торговым партнером Индии был Китай, с которым объём товарооборота составил 29,5 миллиардов долларов за первый квартал.

Однако в апреле произошла смена лидера. Оборот торговли между Индией и Китаем в этом месяце вырос на 8%, достигнув 38,6 миллиардов долларов, но Китай занял второе место.

На первом месте оказались США, с которыми за четыре месяца 2024 года оборот достиг 39,2 миллиарда долларов. Этот показатель на 0,7% меньше, чем в прошлом году.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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