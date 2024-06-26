Туапсинскому чаеводству дают зеленый свет

Под Туапсе возродят чайные плантации

Your browser does not support the audio element. Экономика

Из 33,5 гектаров, которые когда-то использовались для чайных плантаций в муниципалитете, сегодня осталась лишь небольшая часть в Шаумяне и хуторе Папоротном благодаря стараниям энтузиастов. В прошлом сорта гойтхского чая считались лучшими.

Фото: commons.wikimedia.org by С Шамима Насрин is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

На территории бывшего чайсовхоза в Шаумяне сохранился Туапсинский научный стационар, где планируется создать питомник для выращивания саженцев других южных растений. Этот питомник сможет обеспечить цветами и кустарником не только Туапсинский район, но и соседние районы на побережье. Главное достоинство, заключается в том, что растения будут приспособлены к местным почвенным и климатическим условиям. Кроме того, планируется превратить научный стационар в центр агротуризма в Туапсинском районе.