В Дубае улучшат систему водоотведения

Дубай потратит 8,2 млрд долларов на улучшение системы водоотведения

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

На улучшение системы водоотведения города выделено 8,2 млрд долларов. Об этом пишет Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммеда Фейсала Мурада is licensed under неограниченное распространение

В апреле этого года на Дубай обрушились самые сильные ливни, зафиксированные в ОАЭ за 75 лет. В городе дожди посеяли хаос, повредив дороги, магазины и дома, и вынудив международный аэропорт Дубая, один из самых загруженных в мире, резко сократить пропускную способность.

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