Саудовская Аравия и Китай подрывают влияние нефтедоллара

Доллар теряет позиции на мировых финансовых рынках

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

На мировых финансовых рынках виднеется устойчивое снижение влияния доллара. Об этом заявил высококвалифицированный эксперт из геоэкономического центра Атлантического совета, который ранее занимал ключевые позиции в Институте международных финансов и МВФ — Хунг Тран, сообщает информационное агентство "Прайм".

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Эксперт подчеркнул, что основные изменения касаются мировых рынков нефти и использования нефтедоллара. Он отметил, что Саудовская Аравия играет решающую роль в переходе к национальным валютным расчетам. Эр-Рияд активно работает над диверсификацией валютных операций при продаже нефти.

Специалист подчеркнул, что главным потребителем саудовской нефти на данный момент является Китай, и отметил уменьшение зависимости США от нефтегазового сектора Саудовской Аравии. Также эксперт отметил сокращение доли доллара в мировом ВВП до 25%.