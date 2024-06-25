Саудовская Аравия и Китай подрывают влияние нефтедоллара

На мировых финансовых рынках виднеется устойчивое снижение влияния доллара. Об этом заявил высококвалифицированный эксперт из геоэкономического центра Атлантического совета, который ранее занимал ключевые позиции в Институте международных финансов и МВФ — Хунг Тран, сообщает информационное агентство "Прайм".
Эксперт подчеркнул, что основные изменения касаются мировых рынков нефти и использования нефтедоллара. Он отметил, что Саудовская Аравия играет решающую роль в переходе к национальным валютным расчетам. Эр-Рияд активно работает над диверсификацией валютных операций при продаже нефти.
Специалист подчеркнул, что главным потребителем саудовской нефти на данный момент является Китай, и отметил уменьшение зависимости США от нефтегазового сектора Саудовской Аравии. Также эксперт отметил сокращение доли доллара в мировом ВВП до 25%.
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