Массовый отказ от доллара: страны увеличивают запасы золота

Доля золота в мировых резервах продолжит увеличиваться

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

С конца 2000-х годов доходность инвестиций в золото увеличилась в восемь раз, сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Nikkei.

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Доходы от вложений в ценные бумаги на американском фондовом рынке выросли в шесть раз, тогда как в глобальном масштабе этот показатель увеличился лишь в два раза.

Эту тенденцию объясняют усилением глобальной инфляции и нестабильной геополитической ситуацией. В результате доллар теряет свою силу, а золото становится привлекательной "внегосударственной валютой" для долгосрочных инвестиций.

Прогнозы указывают на то, что из-за падения популярности доллара доля золота в мировых резервах продолжит увеличиваться в течение ближайших пяти лет.

Почти 13 процентов развитых стран планируют пополнить свои золотые запасы к 2025 году. Также в 2023 году число развитых стран, ожидающих уменьшения доли американской валюты в мировых резервах, выросло до 56 процентов.