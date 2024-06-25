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Reuters: Foxconn не допускает замужних женщин к работе на своем главном индийском заводе по сборке iPhone

В Индии замужние женщины получают отказы на работу по сборке iPhone для Apple

1:37
Экономика

Foxconn, крупный производитель устройств Apple, не допускает женщин, состоящих в браке, на работу по сборке смартфонов, несмотря на то что кодексы поведения обеих компаний гласят, что работники не должны подвергаться дискриминации по признаку семейного положения. Об этом передает Reuters.

В Индии замужние женщины получают отказы на работу по сборке iPhone для Apple
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Расследование Reuters показало, что Foxconn систематически не допускает замужних женщин к работе на своем главном индийском заводе по сборке iPhone на том основании, что у них больше семейных обязанностей (уход за детьми, частые прогулы и т. д.), чем у их незамужних коллег.

Для некоторых индийских женщин работа по сборке iPhone — это выход из крайней нищеты. Вакансии Foxconn предполагают питание и проживание, а также ежемесячную зарплату в размере около 200 долларов, что примерно соответствует ВВП Индии на душу населения. Такие рабочие места — это те возможности, которые транснациональные компании поощряют правительством для повышения уровня жизни.

Некоторые собеседники Reuters отметили, что Foxconn обеспокоена тем, что замужние индуистки носят металлические кольца на пальцах ног, известные на юге Индии как metti, и ожерелья под названием thaali, символизирующие узы брака.

Эти украшения мешают процессу производства — замужние женщины обычно не снимают их — электростатический разряд возникает при соприкосновении металлических изделий с компонентами телефона.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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