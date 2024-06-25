Мигранты угрожают США: названы причины ускорения инфляции в Америке

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Боуман: конфликты и миграция влияют на инфляцию в США

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Экономика

Региональные конфликты и наплыв миллионов мигрантов могут ускорить инфляционные процессы в США.

Боуман: конфликты и миграция влияют на инфляцию в США
Фото: www.flickr.com by North Charleston from North Charleston, SC, United States is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Об этом заявила Мишель Боуман, управляющая Федеральной резервной системой, сообщает "Прайм".

Боуман отметила, что существует угроза того, что последствия региональных конфликтов нарушат глобальные цепочки поставок, что приведёт к дополнительному давлению на цены продовольствия, энергоносителей и сырья

Она также добавила, что инфляция в США подвержена внешним факторам, таким как наплыв миллионов новых иммигрантов и напряжение на рынке труда.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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