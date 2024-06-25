Мигранты угрожают США: названы причины ускорения инфляции в Америке

Региональные конфликты и наплыв миллионов мигрантов могут ускорить инфляционные процессы в США.
Об этом заявила Мишель Боуман, управляющая Федеральной резервной системой, сообщает "Прайм".
Боуман отметила, что существует угроза того, что последствия региональных конфликтов нарушат глобальные цепочки поставок, что приведёт к дополнительному давлению на цены продовольствия, энергоносителей и сырья
Она также добавила, что инфляция в США подвержена внешним факторам, таким как наплыв миллионов новых иммигрантов и напряжение на рынке труда.
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