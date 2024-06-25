"Не привели к результатам": попытки БРИКС отказаться от доллара назвали безуспешными

Доллар продолжает доминировать в мире несмотря на усилия БРИКС

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доллар по-прежнему остаётся основной мировой резервной валютой как в фондах резервов, так и в глобальных валютных операциях. Попытки стран БРИКС уменьшить его значимость пока не приводят к результатам.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом говорится в исследовании Центра геоэкономики Атлантического совета, на которое ссылается Reuters.

Аналитики центра не предвидят изменений в статусе американской валюты в ближайшем и среднесрочном будущем. Более того, доминирование доллара недавно даже усилилось, благодаря крепкой экономике США, ужесточению денежно-кредитной политики и возросшим геополитическим рискам.

Доклад отмечает, что западные санкции против России после начала конфликта на Украине и последующая экономическая фрагментация увеличили стремление членов БРИКС создать валютный союз. Однако, значимого прогресса в этом вопросе группа не достигла.

Переговоры о создании внутренней платежной системы находятся на начальной стадии. Со временем двухсторонние и многосторонние соглашения могут стать основой для обмена валют, но их масштабирование будет сложным.