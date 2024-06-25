"Не привели к результатам": попытки БРИКС отказаться от доллара назвали безуспешными

Доллар по-прежнему остаётся основной мировой резервной валютой как в фондах резервов, так и в глобальных валютных операциях. Попытки стран БРИКС уменьшить его значимость пока не приводят к результатам.
Об этом говорится в исследовании Центра геоэкономики Атлантического совета, на которое ссылается Reuters.
Аналитики центра не предвидят изменений в статусе американской валюты в ближайшем и среднесрочном будущем. Более того, доминирование доллара недавно даже усилилось, благодаря крепкой экономике США, ужесточению денежно-кредитной политики и возросшим геополитическим рискам.
Доклад отмечает, что западные санкции против России после начала конфликта на Украине и последующая экономическая фрагментация увеличили стремление членов БРИКС создать валютный союз. Однако, значимого прогресса в этом вопросе группа не достигла.
Переговоры о создании внутренней платежной системы находятся на начальной стадии. Со временем двухсторонние и многосторонние соглашения могут стать основой для обмена валют, но их масштабирование будет сложным.
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