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Александр Новак выделил ключевые факторы, способствующие росту российской экономики

Новак анонсировал новый нацпроект для роста экономики России

1:16
Экономика

Вице-премьер России Александр Новак сообщил о разработке нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Новак анонсировал новый нацпроект для роста экономики России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Этот проект направлен на создание новой модели долгосрочного экономического роста, которая будет основываться на экономике предложения.

Новак напомнил, что по поручению президента планируется достигнуть устойчивого роста экономики примерно на три процента в год, что за шесть лет составит не менее 16,5 процента. Эти данные опубликованы в Telegram-канале правительства.

Новак выделил ключевые факторы, способствующие долгосрочному росту российской экономики. Среди них: поддержание темпов роста инвестиций, увеличение экспорта, стабильный рост доходов населения, кадровое обеспечение экономики и повышение производительности труда.

Нацпроект будет включать пять федеральных проектов, направленных на достижение национальных целей. Один из этих проектов сосредоточен на увеличении производительности труда, и планируется внедрять его во всех секторах экономики с помощью искусственного интеллекта, роботизации, анализа данных и принципов бережливого производства.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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