Россиянам рассказали, возможно ли заработать на укреплении рубля

Аналитик: укрепление рубля открывает новые возможности

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич отметил, что укрепление рубля позволяет приобрести иностранную валюту по более низкой цене, что открывает возможности для диверсификации сбережений.

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Он рекомендует избегать доллара или евро из-за их статуса валют недружественных стран и сосредоточиться на диверсификации через юань.

Зварич подчеркнул, что наличие широкой линейки депозитных продуктов в китайской валюте и более высокие ставки по юаневым вкладам делают эту валюту привлекательной для сбережений.

Кроме того, хранение средств в юанях может быть полезным для тех, кто планирует зарубежные поездки, так как это позволяет увеличить объём доступной валюты.