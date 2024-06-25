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Снижение объёмов, падение отгрузки: угледобывающая отрасль России находится в упадке

Угледобывающая отрасль России находится в упадке: анализ ситуации

Экономика

На Кузбассе продолжается сокращение добычи угля. Причины этого явления подробно рассмотрены в докладе "Центра поддержки общественных и гражданских инициатив" (ЦПОГИ).

Угледобывающая отрасль России находится в упадке: анализ ситуации
Фото: commons.wikimedia.org by Peruanec is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В Хакасии за период с января по апрель наблюдался рост добычи угля на 4%. Однако в апреле добыча упала почти на 15%.

В Кемеровской области за первые пять месяцев 2024 года добыча угля уменьшилась на 4,7 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (снижение на 5%).

Особенно тяжёлая ситуация в Тыве: за январь-апрель добыча угля сократилась на треть, причем в апреле падение составило почти 70% по сравнению с прошлым годом.

Угольные компании сталкиваются с трудностями вывоза топлива на восток из-за перегруженности Транссибирской магистрали. Потоки перенаправляются в другие регионы, но это не решает проблему общего спада спроса. Многие рынки сбыта для российского угля утрачены из-за санкций и конкуренции со стороны других экспортеров.

Снижение наблюдается не только в добыче, но и в вывозе угля, который регулируется трехсторонним соглашением с участием РЖД. Власти Хакасии и Кузбасса надеются на скорое урегулирование задержек в графике вывоза угля, хотя устаревающая железнодорожная инфраструктура Сибири не справляется с возросшими нагрузками.

Спад добычи связывают с транспортными проблемами, перераспределением грузовых потоков и увеличением затрат на добычу и экспорт. Влияет и мировая конъюнктура: цена на коксующийся уголь снижалась до середины апреля, после чего падение остановилось, сообщает издание Акценты.

Запасы угля на промежуточных и прирельсовых складах Кузбасса продолжают расти, достигнув к 1 июня 20,9 млн тонн (по сравнению с 20,8 млн тонн на 1 марта). Это свидетельствует о том, что производство превышает спрос, и уголь негде хранить.

Снижение объёмов добычи, падение отгрузки и растущие складские запасы указывают на глубокий кризис в отрасли.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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