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Стало известно, будет ли Турция активно участвовать в санкционной кампании против РФ

Турция минимизирует участие в санкциях против России – мнение эксперта

0:53
Экономика

Турецкий политолог Энгин Озер выразил своё мнение относительно участия Турции в санкционной кампании против России. По его словам, Анкара стремится минимизировать свое участие в этих санкциях, как сообщает РИА Новости.

Турция минимизирует участие в санкциях против России – мнение эксперта
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Озер подчеркнул, что Анкара уже начала "частично" поддерживать санкции против России перед муниципальными выборами в Турции 30 марта.

Одним из ключевых шагов стало решение турецких государственных банков прекратить принимать денежные переводы из России, отметил эксперт.

Озер также указал, что на фоне "тактических" действий Анкары, США оказали давление на курдскую администрацию (YPG), контролирующую север Сирии, чтобы отложить или отменить местные выборы, запланированные на 11 июня, которые в итоге были перенесены.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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