Стало известно, будет ли Турция активно участвовать в санкционной кампании против РФ

Турецкий политолог Энгин Озер выразил своё мнение относительно участия Турции в санкционной кампании против России. По его словам, Анкара стремится минимизировать свое участие в этих санкциях, как сообщает РИА Новости.
Озер подчеркнул, что Анкара уже начала "частично" поддерживать санкции против России перед муниципальными выборами в Турции 30 марта.
Одним из ключевых шагов стало решение турецких государственных банков прекратить принимать денежные переводы из России, отметил эксперт.
Озер также указал, что на фоне "тактических" действий Анкары, США оказали давление на курдскую администрацию (YPG), контролирующую север Сирии, чтобы отложить или отменить местные выборы, запланированные на 11 июня, которые в итоге были перенесены.
Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа.