Психологическая отметка: что останавливает россиян от покупки доллара и евро

Отказ от валюты: что произойдёт при курсе 100 рублей за доллар

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Психологический рубеж в 90 или 100 рублей за доллар или евро может стать критической отметкой, после которой россияне прекратят приобретение наличной валюты, сообщает "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Перепелицу.

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Эксперт отмечает, что данный порог достаточно условен. Валютный курс может варьироваться в зависимости от экономической ситуации и финансовых ожиданий. Обычно более высокий курс служит препятствием для покупки иностранной валюты; например, уровень выше 100 рублей за доллар или 90 рублей за евро может стать таким барьером.

Количество желающих приобрести валюту существенно снизится, поскольку слишком дорогие доллар и евро не будут использоваться как средство сбережения. При этом внебиржевое формирование курса валют приводит к большему разбросу значений в обменных пунктах.

Иногда их курс может совпадать с установленным ЦБ России, но также может отличаться из-за комиссий, спроса и предложения и других факторов, влияющих на стоимость валюты.