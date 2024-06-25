Россиянам рассказали, насколько вырастут тарифы ЖКХ в России с 1 июля

Тарифы на ЖКХ в России вырастут на 10% с июля

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 июля в России ожидается повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в среднем на 10%, сообщает РБК.

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Особенно заметным будет рост стоимости газа — на 23%. Плата за горячее водоснабжение и водоотведение увеличится в среднем на 11-14%, а за электроэнергию при одноставочном тарифе — на 8,7%.

Граждане, чьи расходы на ЖКХ превышают 22% от их дохода, могут получить субсидии. На такую государственную поддержку могут рассчитывать жители России, Белоруссии или Киргизии при условии отсутствия непогашенных судебных задолженностей по ЖКУ и регистрации по месту постоянного жительства в жилом помещении, для оплаты которого он обращается за субсидией.