Индия снизила закупки российского угля на 22,4% из-за роста транспортных расходов

В период с марта по май Индия, один из основных импортеров российского угля, сократила закупки всех его видов на 22,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 6,76 миллиона тонн.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на статистику аналитиков компании Bigmint.
Заместитель главы Shree Cement Кирит Ганди объяснил значительное снижение импорта российского угля в Индию в первую очередь ростом цен на его перевозку внутри России. По его словам, за последнее время стоимость доставки этого топлива заметно возросла, что привело к увеличению конечных цен на продукцию.
Основной причиной снижения импорта из России стало значительное сокращение поставок энергетического угля, который в основном используется для выработки электроэнергии. Эти поставки в весенний период сократились на 67 процентов в годовом исчислении.
В то же время поставки российского коксующегося угля в Индию, напротив, увеличились на 44 процента. Этот вид угля используется в металлургической промышленности.
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