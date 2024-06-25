Индия снизила закупки российского угля на 22,4% из-за роста транспортных расходов

Индия сократила закупки российского угля

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В период с марта по май Индия, один из основных импортеров российского угля, сократила закупки всех его видов на 22,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 6,76 миллиона тонн.

Фото: commons.wikimedia.org by Peruanec is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на статистику аналитиков компании Bigmint.

Заместитель главы Shree Cement Кирит Ганди объяснил значительное снижение импорта российского угля в Индию в первую очередь ростом цен на его перевозку внутри России. По его словам, за последнее время стоимость доставки этого топлива заметно возросла, что привело к увеличению конечных цен на продукцию.

Основной причиной снижения импорта из России стало значительное сокращение поставок энергетического угля, который в основном используется для выработки электроэнергии. Эти поставки в весенний период сократились на 67 процентов в годовом исчислении.

В то же время поставки российского коксующегося угля в Индию, напротив, увеличились на 44 процента. Этот вид угля используется в металлургической промышленности.