9 общих "знаменателей", которые дают жителям этих регионов возможность прожить долгую и здоровую жизнь

В мире есть пять регионов, где ожидаемая продолжительность жизни людей превышает средние показатели. Об этом сообщает CNBC.
Эти места известны как ″голубые зоны”:
Понятие "голубые зоны" ввел когда-то Дэн Бюттнер, эксперт по долголетию. Он посетил эти места и выявил 9 общих "знаменателей", которые дают возможность прожить долгую и здоровую жизнь:
"Люди с чувством цели живут примерно на восемь лет дольше, чем люди без руля”, — говорит Бюттнер.
"Женатые люди живут дольше, чем люди, не состоящие в браке”, — отмечает Бюттнер.
Продолжительность жизни напрямую влияет на экономические показатели стран. Увеличение средней продолжительности жизни ведет к увеличению числа работоспособного населения, что способствует росту экономики через увеличение производства, потребления и налоговых поступлений. Люди дольше работают и вносят больший вклад в развитие страны.
Однако повышение продолжительности жизни может также создавать вызовы для экономики: увеличение нагрузки на пенсионную систему, затраты на здравоохранение и уход за пожилыми людьми. Старение населения может снизить производительность труда и увеличить расходы на социальные программы.
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