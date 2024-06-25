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9 общих "знаменателей", которые дают жителям этих регионов возможность прожить долгую и здоровую жизнь

Топ-5 "голубых зон", где продолжительность жизни людей превышает средние показатели

0:21
Экономика

В мире есть пять регионов, где ожидаемая продолжительность жизни людей превышает средние показатели. Об этом сообщает CNBC.

Топ-5 "голубых зон", где продолжительность жизни людей превышает средние показатели
Фото: Wikipedia by sylviebliss is licensed under Creative Commons Zero

Эти места известны как ″голубые зоны”:

  • Окинава, Япония,
  • Икария, Греция,
  • Никоя, Коста-Рика,
  • Лома Линда, Калифорния, США,
  • Сардиния, Италия.

Понятие "голубые зоны" ввел когда-то Дэн Бюттнер, эксперт по долголетию. Он посетил эти места и выявил 9 общих "знаменателей", которые дают возможность прожить долгую и здоровую жизнь:

  • питаются в основном цельными продуктами растительного происхождения (цельные зерна, зелень, клубни, орехи и фасоль);
  • ставят цели и достигают их;
"Люди с чувством цели живут примерно на восемь лет дольше, чем люди без руля”, — говорит Бюттнер.
  • участвуют в ежедневных священных ритуалах, чтобы расслабиться и уменьшить стресс;
  • каждый день выпивают немного алкоголя (в основном это домашнее вино);
  • используют бессознательные стратегии, чтобы удержаться от переедания;
  • уделяют приоритетное внимание семье;
  • инвестируют в свои отношения;
"Женатые люди живут дольше, чем люди, не состоящие в браке”, — отмечает Бюттнер. 
  • принадлежность к какой-либо вере. По словам эксперта, люди, посещающие церковь или мечеть живут дольше тех, кто живет без веры;
  • уделяют много внимания своему непосредственному кругу общения. Дружба важна для людей "голубых зон".

Продолжительность жизни напрямую влияет на экономические показатели стран. Увеличение средней продолжительности жизни ведет к увеличению числа работоспособного населения, что способствует росту экономики через увеличение производства, потребления и налоговых поступлений. Люди дольше работают и вносят больший вклад в развитие страны.

Однако повышение продолжительности жизни может также создавать вызовы для экономики: увеличение нагрузки на пенсионную систему, затраты на здравоохранение и уход за пожилыми людьми. Старение населения может снизить производительность труда и увеличить расходы на социальные программы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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