9 общих "знаменателей", которые дают жителям этих регионов возможность прожить долгую и здоровую жизнь

Топ-5 "голубых зон", где продолжительность жизни людей превышает средние показатели

0:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мире есть пять регионов, где ожидаемая продолжительность жизни людей превышает средние показатели. Об этом сообщает CNBC.

Фото: Wikipedia by sylviebliss is licensed under Creative Commons Zero

Эти места известны как ″голубые зоны”:

Окинава, Япония,

Икария, Греция,

Никоя, Коста-Рика,

Лома Линда, Калифорния, США,

Сардиния, Италия.

Понятие "голубые зоны" ввел когда-то Дэн Бюттнер, эксперт по долголетию. Он посетил эти места и выявил 9 общих "знаменателей", которые дают возможность прожить долгую и здоровую жизнь:

питаются в основном цельными продуктами растительного происхождения (цельные зерна, зелень, клубни, орехи и фасоль);

ставят цели и достигают их;

"Люди с чувством цели живут примерно на восемь лет дольше, чем люди без руля”, — говорит Бюттнер.

участвуют в ежедневных священных ритуалах, чтобы расслабиться и уменьшить стресс;

каждый день выпивают немного алкоголя (в основном это домашнее вино);

используют бессознательные стратегии, чтобы удержаться от переедания;

уделяют приоритетное внимание семье;

инвестируют в свои отношения;

"Женатые люди живут дольше, чем люди, не состоящие в браке”, — отмечает Бюттнер.

принадлежность к какой-либо вере. По словам эксперта, люди, посещающие церковь или мечеть живут дольше тех, кто живет без веры;

уделяют много внимания своему непосредственному кругу общения. Дружба важна для людей "голубых зон".

Продолжительность жизни напрямую влияет на экономические показатели стран. Увеличение средней продолжительности жизни ведет к увеличению числа работоспособного населения, что способствует росту экономики через увеличение производства, потребления и налоговых поступлений. Люди дольше работают и вносят больший вклад в развитие страны.

Однако повышение продолжительности жизни может также создавать вызовы для экономики: увеличение нагрузки на пенсионную систему, затраты на здравоохранение и уход за пожилыми людьми. Старение населения может снизить производительность труда и увеличить расходы на социальные программы.